Unge hashrygere står psykiaterens hjerte nær

Hashrygere risikerer at gå glip af den udvikling, som andre unge gennemgår, hvor de lærer sig selv at kende, danner varige venskaber og gør de første erfaringer på arbejdsmarkedet.

Alt det skal eksmisbrugere indhente i en sen alder, og det kan være svært og for nogle helt umuligt.

Hellere behandling end bøder

I en periode var Henrik Rindom fortaler for et forsøg med at legalisere hash, sådan som nogle stater i USA har gjort. Argumentet var, at det ikke ville gøre flere afhængige, men minimere kriminaliteten og sikre renere stoffer.

I dag er han mere skeptisk. Men han så gerne, at unge, der anholdes med ulovlige mængder i lommen, sendes i behandling i stedet for at blive straffet med en bøde.