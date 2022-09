Over 31 millioner kroner samlet ind til hjertesagen

- Vi er dybt taknemmelige over, at danskerne igen i år betænker hjertesagen og giver os mulighed for at gøre en forskel for de mennesker, der lever med en hjertesygdom, siger hun.

Anne Kaltoft fortæller, at pengene skal gå til Hjerteforeningens arbejde med blandt andet at forebygge hjertesygdomme, støtte hjertepatienter og pårørende samt hjerteforskning.

Værterne for showet var Michéle Bellaiche og Christian Degn. De trak seerne igennem gribende hjerteredder-historier og indslag med kunstnere som Anne Linnet og Fyr og Flamme.