Syv procent af alle plejehjemsbeboere har fået boosterstik

Torsdag skød sundhedsmyndighederne efterårets vaccinationsprogram i gang.

Dermed fik de første plejehjemsbeboere og borgere over 85 år mulighed for at få et boosterstik med en coronavaccine.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver fredag på Twitter, at der torsdag blev givet 6372 stik.

- I den første del af vaccinationsprogrammet har vi en særlig indsats på landets plejehjem. I går (torsdag, red.) modtog syv procent af alle plejehjemsbeboere et boosterstik, skriver han.