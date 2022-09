På en almindelig søndag i september gjorde en gæst ved Kalvebod Fælled sig et noget ualmindeligt fund.

En slange var i færd med at krydse en cykelsti ud til Køge Bugt. Det er ikke så usædvanligt i sig selv, for området er vådt og rigt på insekter og derfor velegnet for en snog at boltre sig i. Men denne slange udmærkede sig altså ved at have to hoveder.