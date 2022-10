20/10/2022 KL. 08:15

Heller ikke klimaforskeren er et grønt dydsmønster: »Alt kommer med en pris«

50 år torsdag: Sebastian Mernild – en af de mest markante klimaforskere i Danmark – tilbringer noget af sin 50-års fødselsdag i et fly. Men han er selv begyndt at leve mere grønt, og han håber, at han med sin formidling kan være med til at skubbe til en grøn forandring.