16/09/2022 KL. 05:26

Koncerndirektion erkender at have givet forkerte oplysninger i skandalesag

Forretningsudvalget i Region Sjælland blev torsdag hasteindkaldt til krisemøde fredag morgen i sagen, hvor regionsrådsformand Heino Knudsen (S) beskyldes for at have vildledt offentligheden og regionsrådet.