Dronning Margrethe deltager ved dronning Elizabeths begravelse

Ved midnat natten til tirsdag dansk tid stod omkring 20.000 mennesker i kø for at tage afsked med den afdøde dronning i netop Edinburgh. Det skrev britiske BBC.

Køen strakte sig over halvanden kilometer og snoede sig langs stierne i den store park The Meadows syd for St Giles’ Cathedral, hvor dronningen ligger i en lukket kiste.

Kisten har på sin tur rundt i det britiske kongerige været flankeret af Storbritanniens nye konge, kong Charles, og hans kone, dronningegemalinde Camilla.

Dronningens statsbegravelse bliver i samme historiske kirke, hvor Storbritanniens konger og dronninger gennem tiden er blevet kronet.

Det var også i Westminster Abbey, at dronning Elizabeths mor i 2002 fik sin offentlige begravelse. Og det er samme kirke, som dronning Elizabeth i 1947 blev gift med prins Philip i.