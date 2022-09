Danmark tager opdateret coronavaccine med i vaccineprogram

Fra 1. oktober vil alle over 50 år blive tilbudt en vaccine.

- Alle, der skal vaccineres i efterårets vaccinationsprogram, vil blive vaccineret med en variantopdateret vaccine, og vi vil løbende vurdere, hvordan vi bedst bruger dem, vi har, siger Helene Bilsted Probst videre i pressemeddelelsen.

Anbefalingen om vaccination gælder også gravide, personale på sundheds- og ældreområdet og borgere med risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

For fire dage siden ankom 720.000 vacciner fra Pfizer til Danmark. Man har i alt sikret sig 4,5 millioner doser, der skal leveres i løbet af september.

Vicedirektøren understreger, at timingen af vaccinationen er afgørende for at undgå et alvorlig sygdomsforløb.