Dronning Margrethe tilpasser fejring efter britisk dronnings død

Den danske dronning Margrethes 50 år på tronen bliver trods den britiske dronning Elizabeths bortgang fortsat markeret i weekenden.

Men det bliver ikke helt som planlagt.

Det oplyser det danske kongehus’ kommunikationschef, Lene Balleby.

- Hendes majestæt dronningens regeringsjubilæum vil fortsat blive markeret i weekenden, men ikke som det var planlagt. Det er dronningens ønske, at programmet for de næste dage tilpasses i respekt for dronning Elizabeths bortgang.