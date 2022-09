»Sikke en dejlig morgen! Ugen har været grøn, grøn, grøn, grøn! Vi er to voksne og to små børn (1,5 og 2,5 år), 260 kvadratmeter villa bestående af to etager, fjernvarme, huset er fra 1969, men renoveret. Jeg har lige udregnet, at vi i gennemsnit bruger 4,7 kWh i døgnet. Hvad med jer andre med samme størrelse hus og familie? Kunne være spændende at se, hvilke fantastiske spareråd I har!«