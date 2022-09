- Der er kommet en rimelig klarhed over, hvad der udestår - og derfor giver vi nu kommunen to måneder til at få styr på det sammen med dens leverandører, siger Allan Frank, der er it-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet i pressemeddelelsen.

I mellemtiden må elever i Helsingør Kommune bruge programmerne i Google Workspace på Chromebooks.

Forbuddet blev i første omgang nedlagt i juli og senere fastholdt i august.