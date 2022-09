PET-chef anmeldt til politiet for at røbe intime detaljer

Rigsadvokaten indstillede i foråret til justitsministeren, at der burde rejses tiltale mod Hjort, men det ville kræve, at et flertal i Folketinget stemte for at ophæve hans immunitet.

Problemet var bare, at folketingsmedlemmerne ville være tvunget til at stemme i blinde, da de på grund af sagens karakter ikke kunne få sagens detaljer at vide.

Derfor indbød justitsministeren partilederne til en fortrolig briefing om sagen.

Berlingske skriver, at det er i forbindelse med fortrolige briefinger i februar og de fortrolige briefinger vedrørende en eventuel ophævelse af Hjorts immunitet, at PET-chef Finn Borch Andersen skulle have fortalt intime detaljer om Findsen.

Ifølge Bonnichsen er hovedargumentet bag hans anmeldelse, at de intime detaljer om Findsen er irrelevante i den sammenhæng, de er givet.