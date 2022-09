Læger flygter fra psykiatrien: Hver femte er skiftet til det private

Mere end hver femte overlæge i psykiatrien og mere end hver fjerde i børne- og ungepsykiatrien har skiftet en stilling i det offentlige ud med en i det private.

Og endnu flere pønser på at følge trop.

Det viser en undersøgelse fra Overlægeforeningen ifølge avisen Politiken.

Ud over opgørelsen af flugten fra det offentlige til det private, viser foreningens undersøgelse også, at 46 procent af overlægerne i børne- og ungepsykiatrien inden for det seneste halve år har overvejet at gøre turen til det private.