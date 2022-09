DR-ansatte har genoptaget arbejdet efter fyringsprotest

De ansatte under DR Kultur, Børn og Unge, som valgte at nedlægge arbejdet tirsdag i protest mod en større fyringsrunde, har onsdag valgt at genoptage arbejdet.

Det bekræfter DR over for Ritzau.

En gruppe ansatte hos mediet valgte tirsdag i fællesskab at skrive et brev som reaktion på, at 47 medarbejdere fik besked om, at de skal afskediges.