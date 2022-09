Dele af det danske sundhedsvæsen er i dag mindre robust, end før coronakrisen ramte i 2020. Og manglen på sygeplejersker er »kritisk«.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, som i et interview med Jyllands-Posten peger på, at de seneste to år har været hårde for personalet på de danske sygehuse.