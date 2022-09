Cessna-fly nødlandede i vestjysk krat - piloten er uskadt

Vagtchefen fortæller, at politiet sendte en patrulje til stedet, blandt andet for at vurdere, om nødlandingen havde nogle miljømæssige konsekvenser, der skulle tages hånd om.

- Nu skal vi have klarlagt hændelsesforløbet, og i den forbindelse vil Havarikommissionen blive inddraget, fortæller Richard Borring.

Havarikommissionen er den myndighed, som står for at undersøge ulykker inden for civil luftfart og togtrafik. Kommissionens undersøgelser har dels til formål at klarlægge hændelsesforløb i forbindelse med fly- og togulykker og dels at komme med anbefalinger til forbedring af sikkerheden.