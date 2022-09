Kandidatstuderende får under 10 timers undervisning om ugen

Aftalen skulle sikre, at en midlertidig aftale om at give 4000 kroner om året per studerende bliver permanent, fordi uddannelserne er underfinansieret. Det samlede beløb for aftalen var på 280 millioner kroner.

Pengene er ikke afsat i regeringens finanslovsforslag, og flertallet bag aftalen er der ikke længere.

Uddannelsesminister Jesper Petersen medgiver over for Berlingske, at det lave timetal ”giver stof til eftertanke” og anerkender, at der er sammenhæng mellem timetallet og de studerendes trivsel.

Han uddyber dog i en skriftlig kommentar til Ritzau, at det for ham at se ikke giver mening at kritisere regeringen for ikke at have pengene med i finansloven og dermed ikke leve op til den politiske aftale fra januar.