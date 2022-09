På Københavns Universitet er professor i immunologi Jan Pravsgaard Christensen glædeligt overrasket over, at der allerede fra næste uge kommer millioner af nye vaccinedoser til landet.

»Jeg har været lidt bekymret for, om de opdaterede vacciner ville nå at komme, så vi fra dag ét af næste vaccinationsbølge kan bruge dem. Det er et stort plus, at vi kan gå i gang som planlagt. De vil give en yderligere robusthed i samfundet, og alle får glæde af opdateringen,« siger Jan Pravsgaard.

Foreløbige studier viser, at vaccinerne giver et højere antistofniveau og bedre beskyttelse mod forskellige varianter af coronavirussen.

»Den oprindelige vaccine gav ca. 50 pct. beskyttelse over for smitte med omikron- og deltavarianten, og man forventer, at vi med den opdaterede vaccine ligger på en beskyttelse på i hvert fald 60-70 pct.,« siger professoren.

Han mener, at Danmark har et godt udgangspunkt for at kunne stå imod en coronabølge hen over vinteren. Smittemæssigt ligger vi lavt, og der er »solid« immunitet, efter at en del har været smittet hen over sommeren, påpeger han.

Pressede sygehuse

Sundhedsmyndighedernes primære mål med boostervaccinerne er ikke at forhindre smitte, men derimod at beskytte de mest sårbare mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Søren Brostrøm lægger dog ikke skjul på, at vaccineprogrammet også har til formål at beskytte det pressede sundhedsvæsen mod overbelastning.

»Det er helt klart et sekundært sigte for os at nedbringe sygdomsbyrden, sådan at sundhedsvæsnet kan følge med. Det er vi også åbne og ærlige om. Og jeg håber da også, at befolkningen tager det med i deres overvejelser,« siger han.