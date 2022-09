»Jeg finder ikke den plan, Gyldendal har skitseret for arrangementet og dets eventuelle konsekvenser, betryggende nok. Eller sagt mere direkte: Jeg tør ikke. Historien har vist, at forfattere med muslimsk eller minoritetsetnisk baggrund risikerer særlige repressalier ved at kaste sig ind i kampen om ytringsfrihed. Og jeg frygter – muligvis ubegrundet, nobody knows – for de konsekvenser, det ville have for mig og særligt min familie. Dagen efter. Om seks måneder. Om et år,« skriver han i et opslag på Facebook.