Børn, ældre og gravide får tilbudt influenzavaccination

Personer med visse kroniske sygdomme og sundheds- og plejepersonale vil også få tilbudt vaccinen mod influenza. Det er i høj grad samme gruppe, som får tilbudt coronavaccinen.

Det betyder, at forældre til børn nu igen får mulighed for at lade dem vaccinere med næsespray mod influenza.

Sidste år blev kun 28 procent af børnene vaccineret, selv om Sundhedsstyrelsens erklærede mål var 75 procent.

Dengang var det første gang, at Danmark vaccinerede de 2-6-årige mod influenza.

Børn er store smittespredere. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen forældre til at lade dem vaccinere ligesom andre også opfordres til det.