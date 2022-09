Identitetspolitik fylder mest blandt nye ord i ordbogen

I opdateringen findes også ord som ”sportswashing” og ”mullet”.

Begrebet sportswashing dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

Mullet er en frisure med kort hår foran og langt i nakken. Frisuren refereres også til som ”bundesligahår”.