Allerede før sommerferien meldte regeringen og sundhedsmyndighederne ud, at op mod 2,5 mio. danskere får tilbudt et fjerde stik i løbet af efteråret. Årsagen er blandt andet, at immuniteten fra vaccinerne aftager over tid – men det kan et boosterstik rette på op.

De første, der får en invitation, er plejehjemsbeboere og ældre på 85 år og derover. Det sker fra 15. september, og forventningen er, at alle plejehjemsbeboere, som ønsker det, kan blive vaccineret i løbet af de første 14 dage, siger Magnus Heunicke.

Derefter kommer turen til alle danskere over 50 år. De vil få vaccine-invitationer fra 1. oktober, hvor også årets influenza-vaccineprogram begynder.