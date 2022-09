Elprisen er nu blevet så høj og presset på energiforsyningen i Danmarks nærområde så stort, at det er relevant at tale om risikoen, for, at Danmark i vintermånederne kan ende med at slukke for strømmen i lokalområder i bestemte situationer.

I Energistyrelsen sidder vicedirektør Martin Hansen i spidsen for Center for Forsyning og Beredskab og holder øje med situationen.