Færre unge mennesker lever i hjemløshed

Blandt de helt unge hjemløse mellem 18 og 24 år er der sket det største fald.

Det er faldet med omkring en fjerdedel fra 1023 personer i 2019 til 744 personer i 2022.

Seniorforsker ved Vive Lars Benjaminsen, som er ansvarlig for kortlægningen, finder det positivt, at udviklingen begynder at gå i den rigtige retning.

- Knap 5800 er stadig en del mennesker, og det er meget vanskeligt for mennesker at være i en hjemløsesituation, men det er rigtig positivt, at vi kan se, at det kan lade sig gøre at vende udviklingen.