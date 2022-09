To opdaterede og forbedrede coronavacciner rykkede torsdag et stort skridt nærmere en endelig godkendelse, da Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) indstillede til, at vaccinerne bliver godkendt til brug i EU.

Det er en god nyhed, lyder det fra to af Danmarks førende vaccineeksperter.

De nye vacciner er produceret