Justitsminister Mattias Tesfaye valgte onsdag at hjemsende Thorkild Fogde, knap to måneder efter at han blev udsat for sønderlemmende kritik i Minkkommissionens beretning.

- Afgørelsen er truffet på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har rådført sig med Kammeradvokaten, og det er Kammeradvokatens vurdering, at indstillingen er forenelig med retsgrundlaget og praksis, lød det på Justitsministeriets hjemmeside.