DTU ramt af hackerangreb: Beder flere tusinde ændre kode

- Det er ikke et omfattende angreb. Vi vurderer ikke, at der har været tab af data, eller at der er nogen ting, der er blevet kompromitteret. Men det er alvorligt i den forstand, at de har været inde i et centralt system for at styre vores rettigheder, siger han.

Ifølge universitetsdirektøren kan det sammenlignes med, at der er nogle personer, som er kommet ind ad hoveddøren til deres bygning uden tilladelse. Men de er ikke kommet videre rundt i bygningen.

- Man kan aldrig være 100 procent sikker, men det er det, vores analyser nu skal vise, siger Claus Nielsen.