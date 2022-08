Rekordmange er startet på efterskole i år

Torben Vind Rasmussen mener, at tallene antyder en tendens.

- Udviklingen viser, at der i befolkningen er et stort behov for 10. klasse på efterskole. Unge i dag har brug for tid til både afklaring og personlig og faglig udvikling. Jeg glæder mig over, at klassetrinnet er attraktivt.

- Fra efterskolernes side står udviklingen af både 9. og 10. klasse højt på dagsordenen. Vi vil fortsat være et attraktivt tilbud for alle unge mellem 14 og 18 år, siger han.

Regionalt er der store forskelle på, hvordan optaget på efterskolerne har været.

På Fyn er optaget 4,24 procent højere i forhold til sidste år.

Derimod har den midt-og vestjyske region som den eneste oplevet et fald i optagne efterskoleelever på -1,42 procent.