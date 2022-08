25/08/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Metal-formand har selv været berøringsangst: Nu går det ikke længere med »småpisseri«

Med kort tid til et valg kaster Dansk Metals magtfulde formand, Claus Jensen, sig ind i den ømme debat om de unges uddannelsesvalg og SU'en på universitetsuddannelserne. Problemerne med manglende faglærte er så store, at der er brug for drastiske ændringer, siger han, der selv blev tvunget i lære som 16-årig.