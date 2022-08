Psykologer: Skoler kan ikke tage hånd om mistrivsel blandt børn

Brevet kommer, blot få dage inden Folketingets partier sætter sig ved forhandlingsbordet for at drøfte en langsigtet plan for psykiatrien.

Ifølge psykologerne skal brevet ses som et akut opråb til politikerne.

- Børn og unge stresses i de nuværende rammer i den periode af deres liv, hvor deres hjerner er allermest påvirkelige, siger psykologen Tine Mølgaard, som er en af initiativtagerne bag brevet.

- Vi har som samfund et ansvar for at levere rammer, så de udvikler deres mentale sider i positiv retning, ikke mod mistrivsel og psykiske problemer.