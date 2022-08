Et af avisens spørgsmål gik på, at der kan være sket fejl i hospitalssystemet, men at der også kan være sket fejl hos f.eks. en praktiserende læge eller i hjemmeplejen, hvor man ikke har reageret i tide på f.eks. et sår, og det så er endt med amputation af et ben.

»Vil de sager også være omfattet af jeres gennemgang/screening/udvælgelse?« lød spørgsmålet.

»Ja. Alle patienter, der er blevet amputeret, og som kan have modtaget forebyggende behandling for sent, er omfattet af sagen og vil blive vejledt om deres klage- og erstatningsmuligheder,« lød svaret fra Pernille Blach Hansen.