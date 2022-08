En ny analyse fra Transportministeriet udpeger den manglende fælles pendling og det stigende antal biler som en væsentlig del af årsagen til, at trængslen – bortset fra tiden, hvor corona lagde vejene øde – fortsætter med at stige og vurderes til hvert år at koste samfundet ca. 28 mia. kr. i tab, fordi bilisterne dagligt bruger 365.000 timer i kø på vejene.

Det vil transportminister Trine Bramsen have gjort noget ved.