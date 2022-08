Skal danskerne have hjælp til at betale deres voksende elregning? Det spørgsmål trænger sig på, efter at dagsprisen på en kilowatt-time (kwh) torsdag nåede op på 4,19 kr. Dermed brugte en hustand den dag i gennemsnit omkring 45 kr. alene til at betale for den rå strøm. Det nærmer sig en 10-dobling i forhold til året inden.