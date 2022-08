På Mission Huginn skal dansk astronaut 3D-printe i rummet

Anja C. Andersen glæder sig særligt til, at Andreas Mogensen skal 3D-printe metal i rummet. Det kan måske lyde simpelt, men metoden kan blive helt afgørende, når en bemandet mission skal til Mars.

På en rejse til den røde planet duer det ikke at have alverdens ekstra møtrikker og andre metalgenstande til at fylde det hele i oppakningen.

Det skal i stedet være muligt på missionen at kunne printe den specifikke genstand, der skal bruges.

- Når vi skal have bemandede rejser til Mars, er astronauterne afsted i lang tid - to år. Hvis man skal helgardere sig og have samtlige møtrikker med, bliver det tungt og besværligt.

Muligvis er der ikke længe til, siger Anja C. Andersen. Et ungt eller midaldrende menneske i dag vil formentlig nå at bevidne sådan en mission blive sendt afsted.

Om Andreas Mogensen når en tur til Mars, tvivler han på. For nu fokuserer han på den aktuelle tur - og dernæst på Månen, hvor den sidste bemandede mission var i 1972.