Folk stod i kø for at købe Uffe Ellemanns bøger og kunst

- Der har været mere travlt, end jeg havde regnet med. Køberne er helt normale mennesker, der synes, det er rigtig spændende, at tingene har stået i et kendt hjem, siger Lene Helbrønd.

Hun er glad for, at Kirkens Korshær har fået lov til at sælge tingene.

- Det er meget smukt, at Alice (Uffe Ellemanns hustru, red.) og Uffe Ellemann-Jensen har valgt at donere dem til Kirkens Korshær. Det kan vi kun være dybt taknemmelige for, siger Lene Helbrønd.

På grund af den store interesse forventer Lene Helbrønd også, at de fleste af tingene vil være solgt inden for den første uge. Ud over salget i butikken er der også en auktion i gang, som vil løbe en uge frem.

- Vi har sat tre ting på auktion, og der er allerede nogen, der har budt. Men den bliver først afgjort på onsdag, fortæller butikslederen.