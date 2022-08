Hvis man er smittet med abekopper, skal man ikke kun isolere sig fra familie, partnere, venner og kolleger – også ens hund, kat og andre kæledyr skal man holde behørig afstand til og undlade både at klappe, kæle og dele mad og seng med dyret. Og hvis et kæledyr bor under tag med en smittet, skal hunden holdes i kort snor og uden kontakt