Kongehuset oplyser til Billed-Bladet, at prinsesse Nathalie er blevet skilt fra sin mand, Alexander Johannsmann.

Den 47-årige prinsesse er den yngste datter af dronning Margrethes søster prinsesse Benedikte.

Prinsesse Nathalie blev borgerligt viet i 2010 med Alexander Johannsmann i Bad Berleburg.

Begge har de en interesse for ridesport. Prinsesse Nathalie har blandt andet deltaget i to olympiske lege for Danmark - det ene af dem med en bronzemedalje som resultat.