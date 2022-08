Røde Kors sendte rekordmange på ferielejr over sommeren

Røde Kors har i år sendt rekordmange familier på ferielejr. Knap 1000 børn og deres forældre har i 2022 været afsted. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse mandag morgen.

- Det er et pusterum og et sted, hvor familierne får lov at være sammen om noget rart og hyggeligt. Det giver en normalitet. Vi tager alle sammen på sommerferie, og det betyder rigtigt meget for børn at kunne sige, at de har været et sted henne, når de er tilbage i skolen, siger Marie-Louise Gotholdt, som er national chef i Røde Kors.