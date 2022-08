Minister vil have seksualundervisning på ungdomsuddannelser

Det fremgår ikke, hvad det ville ske på bekostning af, eller hvornår det kan blive indført, men det vil i givet fald ikke være dette skoleår.

Regeringen vil drøfte forslaget med gymnasieforligskredsen, hvor der skal findes et flertal, hvilket der ventes at være.

Seksualundervisning er obligatorisk på skemaet i folkeskolen.

Men når de unge drager videre i uddannelsessystemet, er det ikke sikkert, at de får mere undervisning på området.

Det har fået flere elevorganisationer til at råbe op om behovet for seksualundervisning også på ungdomsuddannelser. Heriblandt Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen for Handelsskoleelever.