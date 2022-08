14/08/2022 KL. 13:20

For abonnenter

Mattias Tesfaye mødes med fodboldrepræsentanter efter vold og hærværk

Volden er stigende til fodboldkampe, men man er tidligere lykkedes med at bringe antallet af anholdelser og sigtelser ned. Søndag eftermiddag mødes justitsministeren med en bred række fodboldaktører for at diskutere, hvordan man kommer dertil igen.