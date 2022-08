Før mulig superspreder-begivenhed: Sådan er status på abekopper og vaccine

Som en del af vaccinestrategien er der nu mulighed for at blive vaccineret flere steder i regionerne. Hvor mange, der på nuværende tidspunkt har modtaget en vaccine, er ikke helt klart.

Meldingen fra Statens Serum Institut er, at de ikke har et overblik, fordi vaccinerne ikke længere gives af instituttets fagfolk, men rundt om på hospitaler og klinikker. Vurderingen er, at et par hundreder mennesker har modtaget et stik.

I skrivende stund råder Sundhedsstyrelsen over 2700 vacciner, hvoraf de 1100 er ved at blive givet ude om i landet. De resterende 1600 ligger stadig på lager. Det forventes, at yderligere 10.000 vacciner ankommer til landet i næste uge.

Vaccination gives som to stik med 28 dages mellemrum. Den fulde effekt af vaccinen opnås først efter andet stik, men allerede efter første stik, kan man forvente, at et sygdomsforløb vil blive mildere. Meldingen er, at ingen vacciner kan bekytte 100 pct. mod abekopper. Ønsker man en vaccination, kræver det en henvisning.