Beredskab advarer landmænd om større brandfare under høsten

Landmændene skal tage ekstra forholdsregler, når de i disse dage høster. For det varme og tørre vejr gør, at der er større risiko for at sætte fut i marken.

Det fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- I og med at der er så tørt både på marken og rundt om marken, som der er nu, skal der ikke meget til at antænde en brand. En enkelt sten, der rammer forkert på et maskineri i marken, hvor der er tør vegetation, kan være med til at antænde en brand.