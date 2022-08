Regioner tilbyder vaccination mod abekopper fra torsdag

Regionerne vil informere målgruppen, fremgår det.

- Det er regionerne, der kommer til at stå for vaccinationen og for information til de personer, der er i særlig risiko, om, hvor og hvordan de kan henvende sig, skriver Sundhedsstyrelsen.

Det vil blandt andet ske gennem et brev til de personer, der er i forebyggende behandling mod hiv.

Vaccinationen af personer i særlig risiko i Region Nordjylland begynder allerede torsdag eftermiddag.

Det oplyser Region Nordjylland på sin hjemmeside.