Seruminstituttet vil skaffe 10.000 vaccinedoser mod abekopper

Og det haster med at komme i gang, lyder det fra direktør Lars Østergreen, Aids-Fondet.

- Jeg synes, det haster rigtig meget. Vi kan se, at virus spreder sig, og folk er rigtig bange for at få infektionen.

- Jo før vi kan få folk vaccineret, jo før kan man få stoppet virus, så det ikke spreder sig yderligere, siger han.

Aids-Fondet er ifølge direktøren i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvordan man kan hjælpe med at rulle vaccinationsprogrammet ud.

- Vi kan bidrage ved at åbne vores klinikker, som vi har fem af landet over. Vi har læger og sygeplejersker, der er klar til at hjælpe med at give vaccinationen, siger Lars Østergreen.

En del af den udvidede målgruppe er kendt af sundhedsvæsenet, fordi de er i forebyggende behandling mod hiv.