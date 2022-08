Abekoppesmitte kan spredes hos personer med flere partnere

Det er ikke kun mænd, der har sex med mænd og har flere partnere, der risikerer at få abekopper.

Det fremgår af en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI).

Her hedder det, at der for alle grupper med mange seksualpartnere er høj risiko for, at abekopper spredes yderligere.

Men indtil nu er abekopper herhjemme kun set hos gruppen af mænd, der har sex med mænd og skiftende partnere, forklarer faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause.