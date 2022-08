Både røde og blå partier har et stykke tid efterlyst en bredere vaccination, og det samme har LGBT+ og Aids Fondet, som gerne havde set en tidligere anbefaling - ikke mindst med udsigt til Copenhagen Pride, der starter den 13. august.

Den nye anbefaling kan ikke nå at give beskyttelse forud for den ugelange Pride, for det kræver to stik med mindst 28 dages mellemrum at opnå beskyttelse. Endnu er praktikken om, hvor og hvordan vaccinationerne ikke på plads.

»Vi har god dialog med regionerne og de infektionsmedicinske afdelinger om at få det praktiske på plads. Jeg forstår godt, at de, der er i risiko for smitte, er utålmodige, og vi arbejder målrettet på opgaven. Vi regner med, at vi kan begynde vaccinationen i slutningen af ugen, og der kommer mere information fra os om, hvordan det bliver organiseret«, siger Helene Probst.