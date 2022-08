Badedyr kaldt tilbage efter fund af kanyle

Nohro ApS opfordrer derfor dem der har købt badedyrene til at kassere produktet eller levere legetøjet tilbage til butikken, hvor de er købt.

Man kan få pengene retur uden kvittering, skriver Nohro ApS.

Det hele begyndte med et Facebook-opslag.

Et par havde i weekenden fundet en kanyle i deres babys badedyr, efter at have stukket sig på badedyret, da badekaret skulle tømmes for vand.

Herefter skrev kvinden et opslag om oplevelsen for at advare andre, som har købt badedyret.