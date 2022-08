Syv ud af ti efterskoler ser flere udfordrede elever

- Den måde, som vi plejer at drive efterskole på, hvor det store fællesskab er det helt store drive og motor, har været udfordret i år.

Konkret er skolerne blevet spurgt, om de på egen skole oplever ”flere elever med udfordringer/sårbarhed end før coronaepidemien”. Det har 71,7 procent svaret ”ja, helt sikkert” til, mens 26,1 procent svarer nej.

Torben Vind Rasmussen tror, at mange efterskole blev overrasket over, at de oplevede flere elever med udfordringer på den anden side af coronakrisen.

- Frem for at de (eleverne, red.) var euforiske, så kom de også med en erfaring fra corona om flygtighed og stærkere tvivl på, om de var robuste og stærke nok til at gennemføre et efterskoleophold.