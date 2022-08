Inden pride presser partier på for flere abekoppe-vacciner

Smitten med abekopper i Danmark stiger, og det får flere partier på Christiansborg til at presse på for, at flere skal have tilbudt en vaccine mod abekopper.

- Vi ved, at vacciner virker fantastisk som et forebyggende redskab, siger sundhedsordfører i Enhedslisten Peder Hvelplund.

- Derfor er jeg også lidt uforstående over for, at man ikke allerede har revurderet vaccinationsstrategien med den udvikling i smitte, vi har set de seneste dage og uger.