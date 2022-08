Bo Skaarup går konstant med skuldrene oppe om ørerne i de her dage. Han er som museumsdirektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus øverst ansvarlig for driften i naturparken Molslaboratoriet på Djursland. Og for tiden er han nervøs for, hvem han møder rundt om næste gadehjørne, fortæller han:

»Jeg læser konstant mine omgivelser. For hvis den retorik, jeg ser på sociale medier, også er den virkelighed, jeg kunne risikere at møde nede i brugsen, er jeg i en situation, der er rigtig farlig.«